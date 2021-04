DJ Eni recebe bloco de exploração nos Emirados Árabes Unidos

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta segunda-feira que recebeu o bloco de exploração 7 através da subsidiária Eni RAK no onshore de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos.

A petrolífera italiana disse que a Eni RAK vai operar o bloco com uma participação de 90%, ao passo que a petrolífera nacional de Ras Al Khaimah ficará com os restantes 10%.