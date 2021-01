DJ Eni recebe nova licença de produção no Mar do Norte

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta terça-feira que recebeu uma nova licença de produção localizada a cerca de 250 quilómetros da costa do Reino Unido no Mar do Norte.

A energética italiana disse que a Eni UK vai atuar como operadora com uma participação de 100% no âmbito da licença, que tem um prazo de exploração inicial de seis anos.