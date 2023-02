DJ Eni simplifica remuneração acionista, aumenta dividendo

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA simplificou a política de remuneração aos acionistas no âmbito do plano estratégico para 2023-26 e aumentou o dividendo para o ano atual.

A gigante italiana de petróleo e gás disse no dia dedicado aos investidores esta quinta-feira que pretende distribuir entre 25% a 30% do cash flow anual das operações através de uma combinação entre dividendos e recompra de aç...