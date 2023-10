DJ Eni sobe projeções após 3T acima do esperado apesar da queda do preço

(DJ Bolsa)-- A Eni elevou as projeções para o lucro operacional do total do ano, depois de os resultados trimestrais do terceiro trimestre terem superado as expectativas dos analistas, impulsionado pela divisão de exploração & produção.

A petrolífera italiana registou um lucro trimestral de 1,92 mil milhões de euros ($2,03 mil milhões), face a EUR5,86 mil milhões no trimestre homó...