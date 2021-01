DJ Eni: Subsidiária compra espanhola Aldro Energía

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta segunda-feira que a subsidiária Eni Gas E Luce SpA adquiriu a empresa espanhola Aldro Energía y Soluciones SLU do Grupo Pitma por um valor não revelado.

Atualmente, a Aldro Energía fornece energia a 250.000 clientes, principalmente em Espanha e Portugal, com foco nas pequenas e médias empresas, de acordo com a empresa italiana de petróleo e gás.