DJ Eni vai comprar operações da BP na Argélia

(DJ Bolsa)-- A Eni SpA disse esta quarta-feira que chegou a acordo para comprar operações da BP PLC na Argélia, num negócio que deve contribuir mais para suprir as necessidades de gás da Europa.

A petrolífera italiana disse que a aquisição inclui participações de 33,15% e 45,89% da BP em duas concessões de produção de gás natural no sul do Saara.