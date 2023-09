DJ Eni vai vender subsidiária nigeriana a empresa de energia Oando

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A petrolífera italiana Eni chegou a acordo para vender a sua subsidiária de exploração e produção na Nigéria à empresa de energia local Oando por um montante não divulgado.

A Nigerian Agip Oil Company, ou NAOC, foca-se no petróleo e gás onshore, bem como na geração de energia. A empresa tem participações em quatro blocos onshore, dois contratos de exploraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.