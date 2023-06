DJ Eni, Var Energi compram unidades globais e norueguesas da Neptune Energy

(DJ Bolsa)-- A Eni e a Var Energi vão adquirir as unidades globais e norueguesas da Neptune Energy Group por cerca de $4,9 mil milhões, incluindo dívida, disse a Eni esta sexta-feira.

A Eni disse que vai comprar todo o portefólio da Neptune, com exceção dos negócios na Alemanha e Noruega, por $2,6 mil milhões, incluindo dívida. A Var Energi, sediada em Oslo, vai adquirir as operações da Neptune na Noruega por cerca ...