DJ Ensaios da vacina para Covid-19 da AstraZeneca/Oxford retomados nos EUA

(DJ Bolsa)-- Os reguladores federais de saúde dos EUA decidiram retomar os ensaios de uma vacina candidata para a Covid-19 produzida pela AstraZeneca PLC em parceria com a Universidade de Oxford, segundo uma fonte próxima do assunto e documentos a que o The Wall Street Journal teve acesso.

A Food and Drug Administration, ou FDA, concluiu a investigação aos dois casos de possíveis efeitos secundários neurológicos em dois voluntá...

