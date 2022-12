DJ Ericsson, Apple chegam a novo acordo sobre patente partilhada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A Ericsson AB disse esta sexta-feira que chegou a um acordo de licença de patente partilhada plurianual com a Apple Inc., encerrando uma batalha legal de um ano sobre a utilização da tecnologia da Ericsson nos iPhones.

A Apple licenciou pela primeira vez as patentes da Ericsson em 2008, quando lançou o primeiro iPhone. Quando o acordo expirou, uma reclamação de 2015 da Ericsson contra a Apple ...