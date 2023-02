DJ Escócia: Primeira-ministra Nicola Sturgeon anuncia demissão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunciou esta quarta-feira que vai deixar o cargo, alegando que permanecer como líder do governo pode fazer mais mal do que bem à causa da independência da Escócia do Reino Unido.

A decisão surge depois da recente queda na taxa de apoio a algumas das suas políticas e após controvérsias sobre uma iniciativa para expandir os direitos dos transgé...