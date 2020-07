DJ Espanha: Balança comercial recuperou ligeiramente em maio

(DJ Bolsa)-- A balança comercial de Espanha recuperou ligeiramente em maio, após o levantamento do confinamento para conter a propagação do coronavírus, mostraram dados desta sexta-feira.

As exportações espanholas subiram 10% em maio face a abril em termos ajustados sazonalmente para EUR17,51 milhões ($19,94 mil milhões), e as importações cresceram 2,7% para EUR17,39 mil milhões.