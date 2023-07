DJ Espanha: Crescimento económico abrandou no 2T

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha cresceu menos no segundo trimestre do ano do que no anterior, um sinal de que o ritmo de expansão do início do ano pode não ser sustentável devido ao impacto das taxas de juro mais elevadas.

O produto interno bruto de Espanha cresceu 0,4% entre abril e junho, face ao primeiro trimestre do ano, um ligeiro abrandamento em relação aos 0,5% registados entre janeiro e março, mostram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.