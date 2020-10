DJ Espanha: Desemprego continuou a subir no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego de Espanha aumentou no terceiro trimestre do ano, refletindo o impacto negativo da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho.

A taxa de desemprego do país subiu para 16,26% no terceiro trimestre, contra 15,33% no segundo trimestre de 2020, disse o INE de Espanha na terça-feira. Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram 355.000 no terceiro trimestre.