DJ Espanha: Economia cresceu como esperado no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha cresceu em linha com o esperado no terceiro trimestre, abrandando ligeiramente face aos três meses anteriores, numa altura em que a expansão pós-pandemia abranda.

O produto interno bruto de Espanha cresceu 0,3% no trimestre entre julho e setembro, face aos 0,4% no trimestre anterior, disse o INE do país esta sexta-feira.

Esta leitura igualou as expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.