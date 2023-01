DJ Espanha: Economia cresceu mais que o esperado no 4T

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha cresceu mais do que o previsto no último trimestre de 2022, mas houve sinais crescentes de que a inflação ainda elevada e a subida das taxas de juro tiveram impacto no final do ano, apesar das medidas de apoio do governo e a queda do preço da energia.

O produto interno bruto de Espanha cresceu 0,2% no quarto trimestre face ao terceiro, mostram os dados preliminares do instituto nacional de ...