DJ Espanha: Inflação abranda em junho

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha abrandou mais em junho graças ao alívio dos preços dos combustíveis e bens alimentares, embora a pressão subjacente tenha permanecido forte apesar de ter diminuído.

Os preços no consumidor de Espanha cresceram 1,6% em termos homólogos, de acordo com os padrões harmonizados da União Europeia, menos que os 2,9% registados em maio, de acordo com a estimativa preliminar apresentada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.