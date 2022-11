DJ Espanha: Inflação abranda em novembro com descida dos preços da energia

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação de Espanha abrandou significativamente em novembro devido aos preços mais baixos dos combustíveis e eletricidade.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6,6% em novembro face ao período homólogo, de acordo com os padrões harmonizados da União Europeia, abrandando face ao aumento de 7,3% registado em outubro, mostram dados preliminares publicados esta terç...