DJ Espanha: Inflação acelerou inesperadamente em janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação acelerou em Espanha de forma inesperada em janeiro, quebrando um ciclo de cinco meses consecutivos de quedas, devido ao aumento dos preços dos combustíveis depois de os subsídios do governo terem sido reduzidos.

Os preços no consumidor aumentaram 5,8% em termos homólogos no mês de janeiro, aos padrões da União Europeia, face a 5,5% em dezembro, mostram os dados preliminares ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.