DJ Espanha: Inflação estabiliza em dezembro

(DJ Bolsa)-- A taxa homóloga de inflação de Espanha manteve-se em dezembro, mas os preços continuam acima da média da Zona Euro.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 3,3% em termos homólogos, a mesma taxa do mês anterior, de acordo com os dados apresentados esta sexta-feira pelo INE de Espanha.

Esta taxa é harmonizada aos padrões da União Europeia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.