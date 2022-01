DJ Espanha: Inflação homóloga desacelerou para 6,1% em janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga de Espanha desacelerou em janeiro, depois de uma subida em dezembro para um máximo de quase três décadas.

Os preços no consumidor subiram 6,1% em termos homólogos em janeiro depois de uma subida revista de 6,6% em dezembro, de acordo com uma primeira estimativa publicada esta segunda-feira pelo instituto de estatísticas de Espanha.