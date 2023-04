DJ Espanha: Inflação recuperou em abril mas taxa subjacente abrandou

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação de Espanha acelerou em abril depois de ter caído acentuadamente em março, mas as pressões dos preços subjacentes abrandaram um pouco com o alívio dos choques dos preços da energia.

Os preços no consumidor subiram 3,8% em abril em termos homólogos de acordo com os padrões harmonizados da União Europeia, face ao aumento de 3,1% registado em março, de acordo com os dados preliminares ...