DJ Espanha: Inflação volta a subir em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha voltou a subir em agosto, colocando-se mais acima das metas da Zona Euro devido ao aumento dos preços dos combustíveis.

Os preços no consumidor cresceram 2,4% em agosto face ao período homólogo, em termos harmonizados aos padrões da União Europeia, mostram os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto de Estatísticas de Espanha. Este valor representa uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.