DJ Espanha vende EUR6mM de novas obrigações julho 2037

(DJ Bolsa)-- Espanha vendeu EUR6 mil milhões ($7,15 mil milhões) de novas obrigações com maturidade em julho de 2037 numa transação sindicada realizada esta terça-feira, disse um dos principais bancos responsáveis pela operação.

O spread da nova linha foi estabelecido 15 pontos base acima do segmento de julho de 2035, enquanto os livros de ordens da nova emissão fecharam nos EUR42 mil milhões, incluindo EUR2,...

