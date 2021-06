DJ Espanha vende EUR8mM de uma nova obrigação a 10 anos

(DJ Bolsa)-- Espanha vendeu esta terça-feira 8 mil milhões de euros ($9,54 mil milhões) numa nova obrigação com maturidade até outubro de 2031, disse um dos lead managers da operação.

O livro de ordens para a nova obrigação a 10 anos ultrapassou os EUR74 mil milhões, incluindo EUR6,71 mil milhões de interesse conjunto dos lead managers, disse o mesmo banco.