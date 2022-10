DJ Estado do Texas processa Google por recolha indevida de dados dos utilizadores

(DJ Bolsa)-- O procurador-geral do Texas processou a Google, da Alphabet Inc., esta quinta-feira, alegando que a gigante de internet violou as leis estaduais ao recolher dados biométricos através de recursos de rosto e voz sem o consentimento total dos utilizadores.

O estado do Texas alega que as práticas de recolha de dados do Google remontam a 2015 e afetaram milhões de moradores da região, de acordo com uma queixa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.