DJ Esther George vai sair da liderança da Fed de Kansas em janeiro

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal de Kansas City disse esta quarta-feira que sua presidente, Esther George, vai abandonar o cargo em janeiro devido aos limites de idade.

George, que é um membro com direito de voto no Comité de Operações de Mercado Aberto, ou FOMC, este ano, está na liderança da Fed de Kansas City desde outubro de 2011. George trabalha na Fed de Kansas City desde 1982.