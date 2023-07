DJ Estudo da Fed aponta a taxas elevadas até 2026

(DJ Bolsa)-- Uma equipa de economistas da Reserva Federal dos EUA tem uma mensagem perturbadora para os mercados: as taxas de juro podem estar acima de 5% por muito mais tempo do que os investidores antecipam. Talvez até 2026.

Esta é a conclusão de um estudo publicado no final da amena passada por Johannes Matschke e Sai Sattiraju, dois economistas do banco da Fed de Kansas City. O estudo chamou à atenção do economista-chefe ...