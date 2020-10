DJ Estudo WSJ/NBC News não deteta aumento tardio das intenções de voto em Trump

(DJ Bolsa)-- Um novo estudo de opinião do Wall Street Journal/NBC News não detetou qualquer sinal, até agora, da tendência de aumento tardio das intenções de voto em Donald Trump entre os eleitores indecisos que ajudou a que vencesse inesperadamente as eleições presidenciais em 2016.

Quando os responsáveis de sondagens se interrogaram sobre a ausência de sinais de que Trump iria ganhar as eleiç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone