DJ EUA: Abrandamento das contratações aponta a aterragem suave

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA de dezembro deve mostrar que o mercado laboral continuou a abrandar, mas ainda assim criou empregos a um ritmo sólido, e o desemprego permaneceu baixo, estimam analistas.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal estimam que tenham sido criados 170.000 empregos em dezembro. Isto representa um abrandamento face aos 199.000 postos de trabalho gerados em novembro, um registo que ...