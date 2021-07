DJ EUA: Administração Biden culpa China por ciberataque à Microsoft

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden culpou publicamente esta segunda-feira piratas informáticos associados ao principal serviço de informações da China por um ciberataque de longo alcance ao software de email da Microsoft Corp. este ano, disseram altos responsáveis da administração, no âmbito de um esforço global para condenar as atividades cibernéticas irregulares de Beijing.

... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone