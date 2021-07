DJ EUA: Administração Biden estuda aplicação de mais sanções à Bielorrússia

(DJ Bolsa)-- A administração Biden está a considerar avançar com uma nova ronda de sanções económicas contra a Bielorrússia e o líder autoritário, depois de uma dissidente ter apelado às autoridades norte-americanas por uma ação mais incisiva dos EUA, de acordo com fontes presentes em reuniões na semana passada em Washington.

As novas sanções seriam um acréscimo às medidas punitivas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone