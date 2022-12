DJ EUA: Administração Biden pede a Congresso para controlar riscos das criptomoedas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden pediu ao Congresso dos EUA para resolver as lacunas na regulação das criptomoedas, renovando um esforço para aumentar a supervisão depois do colapso da plataforma de criptoativos FTX.

O Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira, presidido pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o Congresso deve tomar medidas para assegurar que o setor das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.