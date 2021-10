DJ EUA: Administração Biden vai levantar restrições de viagens internacionais

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden planeia levantar as restrições de viagens para viajantes internacionais que queiram viajar para os EUA a 8 de novembro, disse a Casa Branca esta sexta-feira.

A nova política vai cobrir tanto viajantes que venham de fronteiras aéreas ou terrestres, que vão ter de apresentar o certificado de vacinação.