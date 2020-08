DJ EUA alertam sobre campanha de assalto a bancos de hackers norte-coreanos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Hackers ligados ao governo norte-coreano estão a tentar roubar bancos a nível mundial esvaziando terminais de multibanco e iniciando transferências de dinheiro fraudulentas, num esforço do regime de Pyongyang para financiar o programa de armas nucleares, alertaram na quarta-feira várias agências federais dos EUA.

