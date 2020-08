DJ EUA: Antigo conselheiro de Trump detido por alegada fraude de recolha de fundos

(DJ Bolsa)-- Procuradores federais dos EUA acusaram Steve Bannon, antigo conselheiro do Presidente dos EUA, Donald Trump, e três outros indivíduos pelo seu envolvimento num esquema para defraudar centenas de milhares de pessoas que doaram fundos numa campanha online.

A campanha, conhecida como "Nós Construímos o Muro", angariou mais de $25 milhões, de acordo com os procuradores do distrito sul de Nova Iorque, que formalizou as acusaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone