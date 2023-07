DJ EUA aplicam sanções a bancos iraquianos para travar fluxo de dólares para Irão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA baniram 14 bancos iraquianos de efetuarem transações em dólares, disseram responsáveis norte-americanos, no âmbito de uma operação para travar o desvio da moeda para o Irão e outros países do Médio Oriente alvo de sanções.

A proibição, imposta esta quarta-feira pelo Departamento do Tesouro e a Reserva Federal de Nova Iorque, deve levar a novas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.