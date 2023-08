DJ EUA aplicam sanções contra quatro empresários de destaque russos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA aplicaram sanções esta sexta-feira contra quatro empresários de destaque russos ligados a uma das maiores instituições financeiras da Rússia, no âmbito do esforço abrangente do Ocidente para aplicar pressão política sobre o Presidente Vladimir Putin.

A ação dos EUA contra os quatro indivíduos -- Petr Aven, Mikhail Fridman, German Khan e Alexey Kuzmichev ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.