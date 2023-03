DJ EUA aplicam sanções sobre fornecedoras chinesas de drones para o Irão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden avançou esta quinta-feira com novas sanções contra as empresas chinesas que fornecem o programa de drones de Teerão, bem como uma rede de firmas que os EUA dizem fazerem parte de um sistema financeiro clandestino que Teerão utiliza para facilitar o comércio e as financiamento globais.

O Departamento do Tesouro disse que cinco empresas chinesas e um indiví...