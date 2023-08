DJ EUA aprovam entrega de F-16 à Ucrânia

(DJ Bolsa)-- Os EUA aprovaram a entrega de aviões F-16 pelos Países Baixos à Ucrânia, disseram as autoridades holandesas esta sexta-feira, num impulso potencialmente significativo para a Ucrânia no médio prazo enquanto tenta expulsar as tropas russas do seu território.

Até agora, a Ucrânia não recebeu nenhum dos caças F-16 supersónicos de última geração que podem entrar ...