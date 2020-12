DJ EUA: Ataque a embaixada no Iraque foi o maior em dez anos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A cortina de mísseis lançada contra a embaixada dos EUA em Bagdade no domingo foi o maior ataque à Zona Verde da capital iraquiana desde 2010, disse o principal comandante militar dos EUA para o Médio Oriente.

O presidente do Iraque classificou os disparos como um "ato terrorista" e disse que o ataque a alvos diplomáticos mancham a reputação do país.