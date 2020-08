DJ EUA: Atividade das empresas aumentou em agosto

(DJ Bolsa)-- A atividade do setor privado do EUA aumentou em agosto, mostraram os dados preliminares da IHS Markit esta sexta-feira.

A leitura preliminar do índice de gestores de compras, ou PMI, compósito dos EUA foi de 54,7 pontos em agosto, acima dos 50,3 pontos registados em julho. A leitura marca um máximo de 18 meses e é a subida mais acentuada da atividade das empresas desde fevereiro de 2019.