DJ EUA: Atividade das fábricas do centro-Atlântico passa a contração em janeiro

(DJ Bolsa)-- A atividade das fábricas na região do centro-Atlântico dos EUA contraiu em janeiro depois de registar um pequeno ganho em dezembro, sinalizando que os contratempos dos produtores continuarem no novo ano numa altura em que a procura por bens desce devido às taxas de juro mais altas.

O banco regional da Reserva Federal de Richmond disse esta terça-feira que a sondagem da atividade industrial do Quinto Distrito ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.