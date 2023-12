DJ EUA: Atividade das fábricas mantém-se lenta em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade entre os produtores de bens dos EUA contraiu a um ritmo igual ao de outubro com a descida da produção.

O índice para a atividade industrial continuou nos 46,7 pontos, a mesma taxa de outubro, disse o Institute for Supply Management, esta sexta-feira. Esta leitura foi ligeiramente mais alta do que os 47,7 pontos esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

