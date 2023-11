DJ EUA: Atividade económica deve continuar a enfraquecer com recessão a aproximar-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA deve continuar a enfraquecer, sendo esperada uma recessão curta, com a elevada inflação e as taxas de juro restritivas da Reserva Federal a continuarem a pressionar o consumo.

O The Conference Board disse esta segunda-feira que o seu Índice Económico Avançado caiu 0,8% para 103,9 pontos em outubro, depois de ter caído 0,7% em setembro, assinalando 19 meses de quedas