DJ EUA: Atividade empresarial de Chicago volta a cair em dezembro

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial afundou na área de Chicago em dezembro, eliminando praticamente a subida inesperada do mês anterior, de acordo com o índice de gestores de compras, ou PMI, para a região.

O barômetro empresarial de Chicago caiu para 46,9 pontos face a 55,8 pontos em novembro, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira. A leitura marca uma queda mais acentuada do que os 50 pontos esperados pelos ...