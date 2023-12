DJ EUA: Atividade industrial da região centro-Atlântico abranda em dezembro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da região central dos EUA abrandou pelo segundo mês consecutivo depois de melhorar ligeiramente nos meses anteriores, revelam dados do banco da Reserva Federal de Richmond desta quarta-feira.

O índice da sondagem industrial do quinto distrito foi de -11 pontos face a -5 pontos reportados em novembro. Os economistas esperavam uma leitura de -6 pontos, de acordo com uma sondagem a economistas do ...