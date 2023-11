DJ EUA: Atividade industrial da região centro-Atlântico contraiu

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da região central dos EUA contraiu em novembro, interrompendo o crescimento conseguido nos meses anteriores, revelam dados do banco da Reserva Federal de Richmond desta terça-feira.

O índice da sondagem industrial do quinto distrito ficou nos -5 pontos, passando a um valor negativo depois dos 3 pontos reportados em outubro. Os economistas consultados para uma sondagem do The Wall Street Journal ...