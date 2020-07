DJ EUA: Atividade industrial de Nova Iorque atinge níveis pré-pandemia

(DJ Bolsa)-- A atividade económica do setor industrial do estado de Nova Iorque recuperou para os níveis pré-pandemia em julho enquanto a região continuou a reabrir, mostraram dados do banco regional da Reserva Federal de Nova Iorque esta quarta-feira.

O índice de condições empresariais geral Empire State subiu para 17,2 pontos em julho, face à leitura de -0,2 pontos em junho.