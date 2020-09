DJ EUA: Atividade industrial de Nova Iorque expande-se ainda mais em setembro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no estado de Nova Iorque acelerou o ritmo em setembro, mostraram dados do banco regional da Reserva Federal de Nova Iorque esta terça-feira.

O índice de conduções empresariais gerais da Sondagem Industrial Empire State subiu para 17,0 pontos em setembro, face a uma leitura de 3,7 pontos em agosto.